Мировые авиаперевозчики достигли соглашения о защите климата

На конференции Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале в пятницу, 4 октября, была достигнута договоренность о защите климата в сфере авиаперевозок, сообщает «Немецкая волна».

До конца 2016 года ИКАО обязуется разработать ориентированную на рынок систему, призванную сократить объем выброса в атмосферу парниковых газов, осуществляемого воздушным транспортом.

Эта система должна вступить в силу в 2020 году, однако как именно она будет реализована, пока неясно. Евросоюз приветствовал достижение этой договоренности с рядом оговорок. Представитель ЕС в Брюсселе отметил, что целью Евросоюза всегда была разработка всемирной системы для борьбы с выбросом отработанных газов в сфере авиаперевозок, и ЕС в случае необходимости готов внести необходимые коррективы в свое законодательство.

Брюссель отреагировал таким образом на вопрос о том, готов ли Евросоюз в случае достижения договоренности в Канаде отменить собственные спорные правила по борьбе с вредными эмиссиями воздушного транспорта. Эти правила вызвали резкое неприятие в целом ряде других стран, в том числе в США, Китае, России и Индии.