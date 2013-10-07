В Китае 2 млн госслужащих следят за гражданами в интернете

Два миллиона китайских госслужащих занимаются мониторингом деятельности граждан в интернете и изучением общественного мнения посредством анализа популярных социальных сетей и микроблогов, сообщают Вести.ru со ссылкой на издание Beijing News.

Китайское интернет-сообщество является самым крупным в мире и насчитывает более 500 млн пользователей, которые регулярно общаются в социальных сетях и ведут микроблоги, где государство часто подвергается критике.

Опасаясь политических или социальных беспорядков, власти КНР стараются жестко контролировать онлайн-контент. Но, несмотря на огромный штат сотрудников киберполиции, предотвращать появление нежелательных постов или комментариев удается не всегда.

Как известно, за последние годы китайские власти ограничили доступ граждан ко многим сайтам и сервисам. Например, в Поднебесной запрещены социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter.

В прошлом году, после того как в The New York Times были опубликованы результаты журналистского расследования о доходах семьи бывшего премьер-министра КНР Вэнь Цзябао, сайт издания был заблокирован властями КНР.

Также в последние месяцы ужесточилась и без того строгая цензура в китайских социальных сетях, таких как сервис Sina Weibo, который является аналогом американского сервиса микроблогов Twitter.

По данным СМИ, в Поднебесной уже было задержано несколько сотен граждан, распространяющих "слухи" в сети, а популярным блогерам, которые имеют миллионы подписчиков, было рекомендовано размещать больше идеологически верных публикаций.

В этом месяце Верховный суд КНР постановил, что за распространение "клеветнической" информации в интернете для граждан может последовать наказание в виде лишения свободы до трех лет.