Франция намерена защитить покупателей от влияния Amazon

Французский парламент принял закон, запрещающий интернет-магазинам предлагать бесплатную доставку книг покупателям. Это попытка правительства защитить книжные магазины страны от растущего влияния американского интернет-гиганта Amazon, пишут "Ведомости" со ссылкой на Financial Times (FT). По данным парламентского доклада, на который ссылается издание, в 2011 г. доля продаж книг через интернет достигла 13%, причем 70% от этой доли пришлось на Amazon.

Законопроект, единогласно одобренный нижней палатой парламента, может вынудить онлайн-торговцев продавать книги по более высоким ценам, чем в обыкновенных магазинах, указывает The Wall Street Journal (WSJ). Законопроект расширяет положения старого закона, ограничивавшего размер скидки, — она не должна превышать 5%. Новая версия документа предусматривает запрет крупным онлайн-ритейлерам совмещать бесплатную доставку с такой скидкой.

Министр культуры Франции Орели Филиппетти, которая является инициатором закона, осудила Amazon за «стратегию демпинга», утверждая, что американская компания использовала предложение бесплатной доставки, чтобы обойти французские законы, контролирующие цены на книги. «Как только они уничтожат все наши книжные магазины и окажутся в доминирующем положении, они сразу поднимут стоимость доставки», — предупредила министр. Все главные партии страны поддержали новый закон, и теперь он ушел на рассмотрение сената.

Amazon, отрицающая участие в демпинге, называет законопроект дискриминационным. Компания указывает, что предложенный закон повредит как потребителям, так и небольшим издателям, пишет WSJ. «Любые меры, направленные на повышение цен на книги, продающиеся в интернете, мешают французскому народу покупать произведения культуры и дискриминируют онлайн-потребителей», — цитирует издание сообщение компании.

Социалистическое правительство президента Франсуа Олланда лоббирует международное соглашение по налоговым сборам с интернет-компаний, таких как Google, Facebook и Amazon, в Евросоюзе. Правительство Франции недовольно тем, что эти онлайн-гиганты при объеме продаж во Франции в $2,2-3 млрд в год платят в среднем только по 4 млн евро ($5,4 млн) налогов каждая, пишет FT. Ранее в этом году Олланд заставил Google вложить 60 млн евро в фонд помощи газетам, пригрозив тем, что может принять закон, обязывающий корпорацию делиться доходами за использование ссылок на статьи французских газет.