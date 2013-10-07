В России предлагают ввести единый билет на все виды транспорта

Правительство хочет упростить жизнь пассажирам и дать им возможность приобретать единый билет на несколько видов транспорта. То есть можно купить билет, сочетающий, к примеру, перелет на самолете и поездку по железной дороге. В этом случае у пассажира не будет болеть голова, что он может опоздать на поезд по вине авиакомпании — перевозчики несут солидарную ответственность за исполнение своих обязательств на всем маршруте, пишут "Известия".

Согласно подготовленному Минтрансом проекту закона «О прямых смешанных (комбинированных) перевозках», единый билет может применяться при сочетании всех видов транспорта: авиационного, железнодорожного, автомобильного, морского, речного.

При этом сочетание маршрутов и видов транспорта может быть каким угодно и станет зависеть от договоренностей конкретных перевозчиков. Соглашения будут заключаться между перевозчиками по инициативе одного из них, при этом предложение присоединиться к смешанному маршруту должно быть сделано не меньше чем за месяц до начала сотрудничества. В законопроекте указано, что «не допускается необоснованный отказ участника соглашения ... в присоединении другой транспортной организации к соглашению». После присоединения к соглашению перевозчик должен уведомить об этом Минтранс в течение 15 дней.

Возить пассажиров по единому билету можно будет только между пунктами, которые входят в специальный перечень. Он будет составляться на основании обращений по поводу заключенных соглашений и утверждаться Министерством транспорта. Внести пункт в реестр Минтранс будет обязан в течение 10 дней после обращения перевозчика.

Единый билет вряд ли позволит сэкономить пассажиру: согласно законопроекту, размер платы в смешанном сообщении определяется как «сумма платежей за услуги по перевозке пассажиров и багажа каждым видом транспорта на дату начала перевозки». Схема оплаты строится так: пассажир покупает билет у одного из перевозчиков, а он рассчитывается с остальными в соответствии с условиями специального соглашения.

Зато единый билет будет возвратным — в законе будет прописано право пассажира отказаться от поездки до ее начала и вернуть свои деньги, а также отказаться от поездки «на полпути» и получить частичный возврат средств. Сумма, которая будет возвращаться пассажиру, определяется соответствующими кодексами.

Перевозчики по собственной инициативе уже пытаются налаживать интермодальные перевозки, но в отсутствии законодательства об едином билете они, по сути, могут предложить только более удобную форму продажи билетов на разные виды транспорта.

К примеру, «Аэрофлот» и РЖД еще в 2007 году подписали протокол о намерениях по организации смешанных перевозок пассажиров железнодорожным и воздушным транспортом с использованием систем продаж авиакомпании и железнодорожного монополиста. Целью проекта было создать систему, которая позволила бы пассажиру получить один — сквозной — билет на поезд и самолет. Но проект так и не заработал.

Как пояснили в «Аэрофлоте», единый билет был бы интересен авиакомпаниям с точки зрения улучшения сервиса, однако интеграция более актуальна для наземного и городского транспорта.

Единый билет станет хорошей интеграционной возможностью для всех видов транспорта, выгоды от ее реализации в полной мере смогут ощутить как грузовладельцы, так и пассажиры, уверены в РЖД.