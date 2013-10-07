Грузоперевозки между Украиной и Турцией выросли на 7,2%

Объемы грузоперевозок между Украиной и Турцией в январе-августе текущего года увеличились на 7,2% по сравнению с аналдогичным периодом 2012 года - до 8,05 млн тонн, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, наибольшую долю перевозок между Украиной и Турцией составляют экспортные грузы, объемы которых выросли на 7,4% - до 7,9 млн тонн. Объем импортных грузов за указанный период составил 91,5 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, в экспортном грузообороте между странами преобладают черные металлы - 1,9 млн тонн, зерно и продукты помола - 1,7 млн тонн, руда железная и марганцевая — 1, 3 млн тонн, химические и минеральные удобрения - 1,2 млн тонн, каменный уголь - 1,06 млн тонн. Среди импортных грузов преобладают химикаты, руда железная и марганцевая, цветная и серная, а также черные металлы.

Также пресс-служба отмечает, что транзит грузов из Турции за 8 месяцев 2013 года увеличился на 85,8% - до 81,2 тыс. тонн. Среди транзитных грузов преобладают минеральные стройматериалы, цемент, химикаты и автомобили.

Как сообщал УНИАН, Генеральная дирекция государственных железных дорог Турции планирует присоединиться к проекту развития грузоперевозок в рамках создания транспортного коридора Балтийское море - Черное море с использованием услуг поезда комбинированного транспорта «Викинг».