Южная железная дорога начала отапливать пригородные поезда

Южная железная дорога (ЮЖД) начала отопительный сезон на две недели раньше в электро- и дизель-поездах пригородного сообщения и поездах повышенного комфорта в связи со снижением температуры воздуха.

«Подготовку к работе в холодное время года служба пригородных пассажирских перевозок начала 15 сентября. Сейчас в структурных подразделениях хозяйства проводится осенний комиссионный осмотр моторвагонного подвижного состава», - говорится в сообщении.

Железная дорога также напомнила, что отопительный сезон в пассажирских поездах формирования ЮЖД начался 25 сентября.

Как сообщал УНИАН, ЮЖД начала подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 508 пассажирских вагонов.

Справка УНИАН. Железные дороги начинают отапливать вагоны при температуре воздуха +5 °С и ниже.