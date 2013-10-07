Миндоходов предупредило 118 попыток контрабанды мобильных телефонов на 1,8 млн грн

Сотрудники таможенных органов Министерства доходов и сборов Украины за январь-сентябрь 2013 года предупредили 118 попыток контрабандного ввоза на территорию Украины мобильных телефонов на общую суму 1,8 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Как отмечается, в частности были изъяты 765 аппаратов, в том числе 300 телефонов IPhone.

Чаще всего, по данным Миндоходов, мобильные телефоны пытались провозить через «зеленый коридор» (49 случаев на 488,5 тыс. грн) и посредством посылок (30 случаев на 237,2 тыс. грн), а в пяти случаях телефоны пытались утаить от таможенников.

«Большая часть изъятых телефонов ввозилась из России – по «зеленому коридору», из США посредством почтовых отправлений и из Польши посредством отсутствия деклараций для прохождения таможенного контроля», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, согласно разъяснению Миндоходов, не обязательными к декларированию при пересечении государственной границы Украины являются неподакцизные товары определенной стоимости, ввозимые на таможенную территорию транзитом или для личного пользования и без последующего использования в коммерческих целях.

В частности, не подлежат декларированию личные вещи, продукты питания для личного потребления, наличные деньги в эквиваленте не более 10 тыс. евро, а также неподакцизные товары определенной предельной стоимости. Суммарная фактурная стоимость товаров, провозимых без декларирования в ручной клади или багаже через пункты пропуска, открытые для воздушного сообщения, не может превышать эквивалент 1 тыс. евро. Для товаров, провозимых через наземные пункты пропуска без декларации, такая стоимость ограничена эквивалентом 500 евро, а вес – 50 кг.

Для товаров, которые перемещаются (пересылаются) без сопроводительного багажа и не подлежат декларированию, суммарная стоимость не может превышать 300 евро.

В целом по Украине сотрудники таможенных органов Министерства доходов и сборов Украины за 8 месяцев 2013 года из-за нарушения таможенных правил провоза товаров изъяли материальных ценностей на 184 млн грн.