Донецкая железная дорога недополучила 298 млн грн от предприятия «Уголь Украины»

Донецкая железная дорога недополучила 298 млн грн за грузоперевозки от государственного предприятия «Уголь Украины», сообщил в интервью УНИАН начальник ДЖД Николай Рогов.

«Мы этим очень обеспокоены. Железнодорожники честно заработали эти деньги. Мы хотим одного - чтобы решение суда выполнялось и с должника взыскали полную сумму, а это каждый месяц более 5 млн грн. Мы государственное предприятие и исправно выполняем закон, этого требуем и от других», - сказал Рогов.

Начальник ДЖД отметил, что Министерство энергетики и угольной промышленности приняло решение о ликвидации в 2015 году предприятия «Уголь Украины», что делает проблематичным получение задолженности.

Как сообщал УНИАН, ДЖД по поручению Кабинета министров Украины от 24.04.2009 в связи с тяжелой на тот период финансовой ситуацией в стране временно перевозила грузы угледобывающих предприятий в долг, в результате чего накопилась значительная задолженность угледобывающих предприятий перед ДЖД.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины). ДЖД перевозит около 38% грузов от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.