Львовский аэропорт за 9 месяцев увеличил пассажиропоток на 25%

Международный аэропорт «Львов» им. Данила Галицкого в январе-сентябре 2013 года увеличил пассажиропоток на 25,1% - до 554,8 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в сети Facebook.

Согласно сообщению, количество рейсов в январе-сентябре т.г. составило 7,379 тыс., при этом международных - 5,322 тыс. рейсов, внутренних - 2,057 тыс. рейсов.

Кроме того, в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2012 года пассажиропоток увеличился на 16% - до 79,8 тыс. человек.

При этом в сентябре в аэропорту осуществлено 958 рейсов, из них 673 международных и 285 внутренних.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт “Львов” им. Данила Галицкого в январе-июне 2013 года увеличил пассажиропоток на 31% - до 290,963 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2012 году аэропорт «Львов» увеличил пассажиропоток на 94% по сравнению с 2011 годом, обслужив в общей сложности 576 тыс. пассажиров.

Из аэропорта было совершено 10,816 тыс. рейсов, из них 6,921 тыс. - международные, что превысило показатель 2011 года на 35%.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» - крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сети.

В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса.

Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).