Одесская железная дорога обеспечит всех пассажиров зимними одеялами

Одесская железная дорога (ОЖД) обеспечила все пассажирские поезда зимними одеялами, количество которых составляет 41,5 тыс., сообщила УНИАН пресс-служба ОЖД.

Согласно сообщению, до конца текущего года железнодорожники ОЖД планируют получить 13 тыс. 830 зимних одеял.

Как сообщает пресс-служба, из-за снижения температуры воздуха на ОЖД начали работать системы отопления. Сейчас комбинированная система отопления (угольное и электроотопление) работает в таких пассажирских поездах: поезд №106/105 Одесса-Киев, №108/107 Одесса-Ужгород, №136/135 Одесса-Черновцы, №148/147 Одесса-Киев, №180/179- 686/685 Одесса-Винница, Одесса-Измаил, №24/23 Одесса-Москва, №310/309 Одесса-Симферополь, №610/609- №364/363 Одесса-Умань, Умань-Ясиноватая, №60/59 Одесса-Харьков, №62/61 Николаев-Москва, №122/121 Николаев-Киев, №6771/6772 Херсон-Нововеселая, №6732/6731 Херсон-Апостолово, №637/638-397/398 Черкассы-Одесса, Черкассы-Львов, группы прицепных вагонов к поезду №62/61 сообщением им. Т. Шевченко-Москва, Херсон-Москва.

Справка УНИАН. ОЖД проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.