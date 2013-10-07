Одесская железная дорога сохранила объем перевозок детей на прошлогоднем уровне

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-августе текущего года перевезла около 414 тыс. детей в дальнем и пригородном сообщении, что соответствует показателю аналогичного периода 2012 года, сообщила УНИАН пресс-служба ОЖД.

Согласно сообщению, ОЖД перевезла 202 тыс. детей в возрасте от 6 до 14 лет в поездах дальнего сообщения, а в поездах пригородного — 212 тыс. детей.

Кроме того, в билетных кассах ОЖД было оформлено более тысячи организованных детских групп почти на 35 тыс. мест для перевозки железнодорожным транспортом в направлениях “туда” и “обратно”, что также соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, работники пассажирского вокзала "Одесса-Главная" за 2012 год обеспечили сопровождение 811 детских групп, что составляет около 45 тыс. детей.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.