Попов поручил начать с 1 января внедрение новой системы оплаты проезда

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов поставил задачу перед подчиненными профильными службами решить все необходимые вопросы для того, чтобы начать внедрение новой системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, как наземном так и метрополитене, с 1 января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, это Попов сказал на заседании Коллегии КГГА, где состоялась презентация преимуществ и этапов внедрения “Единого билета”.

Как отмечалось, сейчас КГГА ведет работу по согласованию новой методики расчета стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, поскольку “существующая методика не предусматривает скидки при покупке большого количества поездок”.

В то же время на коллегии отмечалась убыточность работы коммунальных предприятий “Киевский метрополитен” и “Киевпасстранс”, их потребность в достаточно больших дотациях из местного бюджета.

“У нас очень сложные вопросы, связанные с завершением бюджетного года, прежде всего предприятия “Киевпасстранс”: выплата заработной платы и нормальное функционирование вообще. И метрополитен, благодарю их, что они стабильно работают, также сегодня из последних сил и потуг дотягивает до конца 2013 года. Если мы сложим те цифры, которые мы предоставляем в качестве дотации двум предприятиям, плюс прибавим, то что у них на конец года будет как убыток, то выходит 1 млрд 260 млн. Это то, что нужно взять из бюджета и отдать. И это чтобы вывести эти предприятия на нуль, на безубыточность. А мы еще говорим о перспективе развития... Ежегодно мы в эти два предприятия приблизительно 500-600 млн вкладываем на их развитие. То есть в целом где-то 2 млрд просто возьми и дополнительно отдай. Это не потому что строим, а просто чтобы концы с концами связать”, - сказал Попов.

По его словам, новые механизмы оплаты проезда уже давно успешно реализуются в столицах европейских стран и этот опыт нужно просто адаптировать к особенностям Украины.

“Нам рано или поздно нужно переходить на современные механизмы, современные подходы. Это не простой процесс, не простой этап. Но время пришло принимать решение и мы его обязательно сегодня презентуя принимаем. Сможем ли выйти на 1 января с реализацией этого масштабного проекта — покажет время, потому что есть определенная работа, которую мы должны пройти, — согласование с правительством, в разработке самой тарифной политики, которую тоже нужно обсудить, провести слушания и все такое. Техническое переоснащение - это очень большой вопрос по масштабности. Поэтому будем ставить целью - 1 января переход на эту систему. Если будем где-то опаздывать, будем откладывать. Но пока еще, мое предложение, ориентироваться на начало 2014 года”, - сказал председатель КГГА.

Он заверил, что весь механизм новой системы оплаты направлен на то, чтобы защитить людей, которые пользуются многоразовым билетом. “Это, как правило, жители нашего города”, - подчеркнул Попов.

Самые выгодные билеты, по его словам, будут на самый большой срок (на год). “Сразу цена уменьшается и практически будет на том уровне приблизительно, если считать 1 поездку, как сегодня, а в некоторых случаях и меньше”, - сказал Попов.

Конкретные цифры относительно стоимости проездных билетов в рамках новой системы КГГА сможет обнародовать после утверждения новой методики расчетов.

По словам профильного заместителя председателя КГГА Михаила Костюка, новая система заработает не сразу, а будет так называемый переходный период.

“С нового года председатель поставил задачу, чтобы электронный билет был запущен. Специалисты настаивают, чтобы была опытная эксплуатация, то есть период адаптации. За этот период возможно адаптировать к надлежащим условиям действующие системы контроля, сделать ревизию и если нужно добавить новые системы контроля. Я думаю, что реальный механизм электронного сквозного расчета и новая система оплаты может работать с середины 2014 года. То есть, как минимум, полгода будет так называемый разгонный период”, - сказал он в интервью журналистам после заседания Коллегии.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября газета "Вести" со ссылкой на проект тарифной революции в столице и собственные соответствующие расчеты написала, что проезд в киевском метро после Нового года обойдется в 5 грн.

26 сентября председатель Киевской городской госадминистрации Попов назвал некорректной озвученную в СМИ стоимость проезда в городском пассажирском транспорте в 5-6 грн после внедрения новой системы оплаты.

"У нас нет пока еще точной цены билета. Озвученные в интернете цифры в 5-6 грн некорректны. Сейчас наша задача - утвердить механизм на уровне Кабмина, а уже после этого начнем считать и утверждать", - сказал Попов.

Он рассказал, что новый принцип оплаты проезда основывается на электронном едином билете, который даст возможность, купив один билет, ездить на любом коммунальном общественном транспорте. “Будет дифференцированная система - билет на один день будет дороже, чем если купить на полгода, каждый сможет найти свою экономию. Сейчас люди платят 8-10 грн, чтобы с пересадками проехать на работу и обратно, а так они заплатят вдвое меньше. Мы хотим защитить киевлян, которым будет выгодно покупать такой билет", - заявил Попов.

По его словам, для пенсионеров проезд останется бесплатным.

Попов отметил, что переход на новую систему оплаты за проезд даст возможность избавиться от «зайцев» и лишней затраты денег.