В Украине подорожали услуги почты и связи

Индекс потребительских цен на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций в январе-сентябре 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 8,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом тарифы на услуги почтовой связи за отчетный период не изменились.

В то же время выросли тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 8%, на услуги мобильной связи – на 16,8%. Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи за отчетный период снизились на 3,4%.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций в январе-августе 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,9%.

Индекс потребительских цен на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 2,8% (тарифы на услуги почтовой связи выросли на 8,4%, на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 8%, на услуги мобильной связи – на 2,4%, тарифы на услуги междугородной и международной телефонной снизились на 1,1%).