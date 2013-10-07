Аэропорт "Одесса" увеличил пассажиропоток на 18,6%

Международный аэропорт «Одесса» в январе-сентябре 2013 года увеличил пассажиропоток на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 833,2 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

На международных направлениях пассажиропоток достиг 689,7 тыс. человек, рост составил 22%. На внутренних рейсах авиакомпания в январе-сентябре перевезла 143,5 тыс. пассажиров, что на 3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В январе-сентябре 2013 года выполнено 11,143 тыс. рейсов, что на 2,6% больше показателя 9 месяцев прошлого года. При этом в сентябре аэропорт обслужил 121,7 тыс. пассажиров, что на 19,6% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Одесса» в январе-августе 2013 года увеличил пассажиропоток на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 711,5 тыс. пассажиров.

Аэропорт «Одесса» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл. США.

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