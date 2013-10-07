«Киевавтодор» еще не запасся солью на зиму

Коммунальная корпорация “Киевавтодор” пока не имеет запасов соли на зиму для борьбы с гололедицей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор “Киевавтодора” Петр Береговой, докладывая сегодня на заседании Коллегии КГГА о подготовке к работе транспортного комплекса Киева в осенне-зимний период.

“На сегодняшний день по корпорации с ГП “Артемсоль” не поступила ни одна тонна соли. Здесь были определенные процедуры. К нам приходили дилеры, предлагали соль по ценам, которые можно назвать баснословными, - по 640 грн за тонну соли, учитывая то, что на “Артемсоли” она стоит 270 грн за тонну. Но эти вопросы сняты. “Киевавтодор” провел тендер на рамочных условиях, и мы сегодня заключили договор”, - отметил Береговой.

По его словам, в ближайшие дни должны быть подписаны графики поставки соли и остальные соответствующие документы.

“Поставщик обязывается привести соль в объемах где-то 60% от потребности до 1 ноября. Остальные – около 40 тыс. тонн, которые нужны нам до нового года, будут поставлены в ноябре”, - проинформировал Береговой.

В свою очередь генеральный директор КП «Киевпасстранс» Николай Ламбуцкий на коллегии сообщил, что для зимнего содержания и уборки закрепленных территорий общего пользования «Киевпасстранс» заготовил 295 тонн песка и 45 тонн соли.