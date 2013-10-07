На улицах столицы появится 181 новый троллейбус

Коммунальный транспорт столицы пополнится еще 181 новым троллейбусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время расширенного заседания коллегии КГГА генеральный директор КП «Киевпасстранс» Николай Ламбуцкий.

В частности, по его словам, ПАО «АК «Богдан Моторс» в рамках контракта, который финансируется ЕБРР, должен поставить Киеву еще 81 троллейбус особо большой вместимости.

“По троллейбусной группе у нас динамика позитивная. Мы доведем количество до 430. В действительности не осуществлена была поставка нам по кредиту ЕБРР. Нам осталось получить 81 троллейбус. Причем это все троллейбусы двойные, особо большой вместимости. Я думаю, в этом году мы около 30 троллейбусов еще получим. Остальные - нужно сделать все, чтобы получить в первом квартале следующего года”, - сказал Ламбуцкий.

Кроме того, по его словам, есть еще другие контракты, по которым Киев должен получить 77 троллейбусов и 23 троллейбуса соответственно.

“Если их выполнить хотя бы частично, то на следующий год будем иметь полностью совершенную сеть троллейбусных перевозок”, - заверил руководитель “Киевпасстранса”.

Он также проинформировал, что за последние 2 года было получено 185 единиц современных комфортных городских автобусов большой и сверхбольшой вместимости. Трамвайный парк сегодня больше всего нуждается в обновлении, ведь средний возраст подвижного состава достигает 30 лет. В течение двух последних лет было получено всего 14 новых трамваев.

По словам Ламбуцкого, обновление подвижного состава позволило уменьшить на основных маршрутах пассажирского транспорта плановый интервал движения в часы пик до 5-7 мин, вдвое увеличить перевозочную способность, а также предоставить пассажирам более качественные и комфортные услуги, в том числе и лицам с особыми потребностями.

Как сообщил на коллегии заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Костюк, в Киеве планируется проложить новую контактную сеть троллейбусных маршрутов: от Ленинградской площади до железнодорожного вокзала «Дарница»; от Одесской площади до нового Автовокзала, рынка «Столичный», с. Жуляны, железнодорожной станции «Киев-Волынский» и аэропорта «Киев» (3 очереди строительства); по улице Старонаводницкой; по ул. Васильковской от Амурской до Голосеевской площади; по ул. Горького до Лыбидской площади (завершение строительства).

Вместе с тем на 2014 год запланирована реконструкция трамвайных линий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, в частности, по ул. Дмитривской, Алма-Атынской и Ташкентской. Кроме того, планируется реконструкция трамвайной линии под ускоренное движение трамвая от жилого массива Выгуровщина-Троещина до станции железнодорожного вокзала «Дарница», сказал Костюк.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко сообщил, что в ближайшее время Киев надеется получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на развитие транспортной сферы первый транш кредита, общая сумма которого составит 115 млн. евро.

По его словам, из этой суммы 15 млн. евро планируется освоить на обустройство системы контроля дорожного движения столицы, что позволит в течение следующего года разгрузить примерно на 20% основные перекрестки и магистрали; 60 млн. евро – потратить на приобретение для «Киевпасстранса» новых троллейбусов и трамваев и 40 млн. евро – на приобретение подвижного состава Киевского метрополитена.

По словам Крамаренко, кредит привлечен под 6% годовых на десять лет с отсрочкой по процентам и телом кредита на два года. Кредит привлекается двумя траншами, и первый из них - в феврале 2011 года.