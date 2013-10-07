УЖСК перевезла 100 тыс. пассажиров по электронным билетам

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) с 5 февраля по состоянию на 6 октября текущего года перевезла 100 тыс. пассажиров по электронным билетам.

Как сообщила УНИАН пресс-служба УЖСК, это составляет около 14% от общего количества пассажиров.

Напомним, продажа электронных билетов через сайт «Укрзализныци» на скоростные поезда «Интерсити+» осуществляется с 5 февраля 2013 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.