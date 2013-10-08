В Литве приостановлено вещание российского "Первого канала"

Второй по величине поставщик услуг кабельного телевидения в Литве Cgates, подписчиками которого являются около полумиллиона человек, в понедельник вечером приостановил трансляцию "Первого балтийского канала" (ПБК), основное вещание которого представляет собой ретрансляцию российского "Первого канала", сообщает РИА "Новости".

Основанием для прекращения трансляции стала передача "Человек и закон" от 5 октября, в которой, якобы, были искажены факты о вильнюсских событиях 13 января 1991 года.

"Мы от своих клиентов получили большое число жалоб по поводу содержания передачи "Человек и закон", показанной в пятницу в 18.55, которое, возможно, нарушило литовские законы. Временно мы прекращаем ретрансляцию канала пока не получим разъяснений ПБК и литовских инстанций относительно сложившейся ситуации. Надеемся, что трансляция будет возобновлена в ближайшие дни", - написано на заставке Cgates на канале, предназначенном для вещания ПБК.

Ранее в понедельник, Комиссия по радио и телевидению Литвы сообщила о том, что в связи с вышедшей в эфире находящегося в юрисдикции Латвии "Первого балтийского канала" программой "Человек и закон", в которой были искаженно и тенденциозно представлены факты о событиях 13 января, она начала расследование и обратилась в Национальный медиа совет Латвии по поводу сотрудничества в установлении ответственности в соответствии с национальным законодательством и принципами конвенции Совета Европы "Телевидение без границ" в отношении нарушившего их транслятора. Комиссия по радио и телевидению Литвы планирует обсудить этот вопрос более детально на заседании 9 октября.