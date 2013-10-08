“Укрзализныця” увеличила в сентябре перевозки зерновых

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) в сентябре текущего года увеличила перевозки зерновых на 1% по сравнению с сентябрем 2012 года - до 1,87 млн тонн, сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре железные дороги Украины перевезли более 28,8 тыс. вагонов-зерновозов, из них на экспорт около 27 тыс. вагонов — примерно 1,8 млн тонн зерна (в среднем 902 зерновоза в сутки).

Как отмечает пресс-служба, “Укрзализныця” перевезла в сентябре на экспорт зерновых культур на 6% больше аналогичного периода 2012 года.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в августе увеличили перевозку зерновых грузов по сравнению с августом 2012 года на 4,6% - до 1,85 млн тонн. В январе-августе «Укрзализныця» перевезла 10,76 млн тонн зерновых грузов, из них 9,53 млн тонн зерновых культур было перевезено на экспорт, а 1,23 млн тонн - на внутренний рынок.

В среднем ежесуточно «Укрзализныця» загружала 43,9 тыс. тонн зерновых (689 зерновозов).