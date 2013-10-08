«Укрзализныця» увеличила ежесуточную эксплуатацию зерновозов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в сентябре ежесуточно задействовала 10 тыс. 892 зерновоза для погрузки нового урожая, что больше на 23,5% (на 2 тыс. 072 вагона), чем за аналогичный период 2012 года.

«Выполняя задачи по перевозке зерновых нового урожая, железнодорожники существенно увеличили количество зерновозов, отремонтировав в этом году 2 500 специализированных вагонов. Таким образом, рабочий парк зерновозов, ежесуточно задействованных в перевозках зерновых, в сентябре текущего года составляет 10 тыс. 892 вагона, что больше аналогичного периода 2012 года на 2 072 вагона», - сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Кроме того, с целью увеличения парка дефицитного подвижного состава железные дороги Украины предоставили в аренду зернотрейдерам 953 зерновоза из собственного долговременного запаса. Одно из главных условий аренды - арендатор должен оплатить техническое диагностирование, капитально-восстановительный ремонт с продлением срока службы вагона. В ожидании арендаторов находятся еще 723 зерновоза долговременного запаса.

«Укрзализныця» сообщает, что улучшаются также логистические схемы перевозок зерновых грузов. Так, в сентябре т.г. оборот транзитных зерновозов уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8 суток, а зерновозов в нагруженном состоянии - на 0,7 суток. Кроме того, чтобы удовлетворить потребности отечественных предприятий в перевозках железные дороги Украины принимают меры по сокращению времени пребывания зерновозов за пределами Украины. В частности, в сентябре прошлого года ежесуточно за рубежом находились 1 438 зерновозов, а в сентябре этого года - только 661 вагон.

По информации пресс-службы, в настоящее время рабочий парк «Укрзализныци» насчитывает 11 тыс. специализированных вагонов-зерновозов, которых достаточно для перевозки 2,5 млн зерновых в месяц и более 30 млн тонн зерна в год.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины по состоянию на 17 сентября 2013 года перевезли 11,7 млн тонн зерна, задействовав при этом 183,8 тыс. вагонов-зерновозов.