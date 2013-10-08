На улицах Обсерваторной и Воровского частично ограничено движение

В связи с проведением работ по замене инженерных сетей на улице Обсерваторной с 9 по 14 октября 2013 года будет частично ограничено движение транспортных средств по улицам Обсерваторной и Воровского, сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева.

Для эффективного и быстрого выполнения работ запланировано введение одностороннего движения по ул. Обсерваторной (на участке от ул. Ю.Коцюбинского до ул. Воровского), а в направлении ул. Воровского движение автотранспорта будет запрещено.

Также, чтобы избежать осложнений в дорожном движении, ГАИ советует водителям объезжать места проведения работ по следующему маршруту: ул. Артема – ул. Обсерваторная – ул. Ю.Коцюбинского – ул. Гоголевская – ул. Воровского.

Госавтоинспекция обращается к водителям с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также советует неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и прежде всего - временно установленных.