Электрификация участка Долинская-Николаев-Колосовка позволит ОЖД снизить расходы на топливо в 4 раза

Электрификация участка Долинская-Николаев-Колосовка Одесской железной дороги (ОЖД), общей протяженностью 253 км, позволит уменьшить расходы на топливо в 3,7 раза, сообщила пресс-служба ОЖД.

«Электрификация участка Долинская-Николаев-Колосовка позволит уменьшить расходы Одесской железной дороги на топливо в 3,7 раза, ведь стоимость дизельного топлива на 1 км перевозок составляет 262,5 грн, а стоимость электроэнергии - 71,4 грн», - говорится в сообщении пресс-службы.

Реализация данного проекта обеспечит растущие объемы перевозок не только в порты Николаевского, но и Одесского региона, а также в масштабах «Укрзализныци» позволит создать параллельное направление для пассажирских поездов в крымском направлении.

Согласно Государственной программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, предусматривающей развитие транспортного сектора, осуществление новых подходов к модернизации приоритетных отраслей экономики для базовых отраслей, к которым относится железнодорожный транспорт, выделяет электрификацию участка Долинская-Николаев-Колосовка как одно из приоритетных направлений развития железнодорожного транспорта.

Первоочередные мероприятия и этапность выполнения работ по электрификации данного участка в 2014 году обсуждали на заседании технико-экономического совета железной дороги под председательством начальника ОЖД Николая Луханина.

До конца текущего года железнодорожникам совместно с проектными организациями следует выполнить работы согласно договорным условиям. Наиболее важным является процесс землеотвода, поэтому пока рабочая группа железной дороги совместно с представителями проектных организаций и работниками органов местного самоуправления оперативно прорабатывает вопрос получения пакетов документов по каждому конкретному земельному участку для получения разрешения на строительство воздушных линий электропередач в установленном законодательством порядке.

Как сообщал УНИАН, в рамках Программы электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы Одесская железная дорога в 2014 году электрифицирует участок Долинская-Николаев с целью улучшения экологической ситуации в регионе.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.