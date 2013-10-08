«Укрзализныця» сократила перевозки зерновых на 19%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре 2013 года сократила перевозки зерновых на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 12,6 млн тонн с 15,5 млн тонн.

В январе-сентябре т.г. железные дороги Украины перевезли более 197 тыс. вагонов зерна, в частности, на экспорт 173,1 тыс. зерновозов (11,3 млн тонн зерна), на внутренний рынок - около 24 тыс. вагонов-зерновозов (1,3 млн тонн).

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», железные дороги Украины за 9 месяцев 2013 года сократили ежесуточную эксплуатацию зерновозов на 22% - до 787 вагонов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом все заявки грузоотправителей-зернотрейдеров удовлетворяются в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в сентябре текущего года увеличила перевозки зерновых на 1% по сравнению с сентябрем 2012 года - до 1,87 млн тонн. В сентябре железные дороги Украины перевезли более 28,8 тыс. вагонов-зерновозов, из них на экспорт около 27 тыс. вагонов - примерно 1,8 млн тонн зерна (в среднем 902 зерновоза в сутки.

В августе железные дороги Украины увеличили перевозку зерновых грузов по сравнению с августом 2012 года на 4,6% - до 1,85 млн тонн. В январе-августе «Укрзализныця» перевезла 10,76 млн тонн зерновых грузов, из них 9,53 млн тонн зерновых культур было перевезено на экспорт, а 1,23 млн тонн - на внутренний рынок.

В среднем ежесуточно «Укрзализныця» загружала 43,9 тыс. тонн зерновых (689 зерновозов).