Суд обязал «Киевпасстранс» возместить железнодорожникам более 30 млн грн долга

Хозяйственный суд Киева обязал КП «Киевпасстранс» уплатить Юго-Западной железной дороге долг в размере более 30 млн грн за эксплуатацию и ремонт электропоездов, задействованных в проекте «Городская электричка».

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Киева, установлено, что в 2009 году между коммунальным предприятием и Государственным территориально-отраслевым объединением «Юго-Западная железная дорога» был заключен договор об организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту Троещина – Киев – Петровка.

По условиям договора, железнодорожники с использованием собственной транспортной инфраструктуры и подвижного состава осуществляют перевозку пассажиров, а КП «Киевпасстранс», в свою очередь, финансирует эти услуги, а также текущее техническое обслуживание проекта.

Однако, как выяснилось в ходе проверки, в нарушение условий договора с декабря 2011 года по октябрь 2012 года коммунальное предприятие не оплачивало предоставленные железной дорогой услуги, задолжав в целом более 36 млн. грн.

Как отметили в прокуратуре, невыплата этих средств поставила под угрозу бесперебойное и безопасное функционирование городского электропоезда, услугами которого ежедневно пользуются около 25 тысяч пассажиров.

Поскольку еще во время судебного рассмотрения дела коммунальное предприятие добровольно возместило около 6 млн грн, суд, удовлетворив требования прокуратуры, постановил взыскать в пользу железнодорожников остальную задолженность в размере более 30 млн грн.

Напомним, что перевозка пассажиров городской электричкой была начата в августе 2009 года.

В рамках реализации проекта городской электрички сейчас организовано движение электропоездов по Киевскому транспортному кольцу с 15-ю узлами для пересадки (с учетом двух - “Зенит” и “Рубеживская”, которые сейчас временно не работают из-за ремонта): “Киев-Пассажирский”, “Выдубичи”, “Левый берег”, “Дарница”, “Левобережная”, “Троещина”, “Киев-Петровка”, “Вышгородская”, “Сырец”, “Борщаговка”, “Киев-Волынский”, “Караваевы дачи” и “Троещина-2”.

Поезда курсируют во время пик, то есть утром и вечером.

В ближайшей перспективе власти Киева планируют обустроить две новые станции городской электрички: “Протасов Яр” и “Киевская-Русановка”

Согласно информации КГГА, доход от перевозок пассажиров городской электричкой составляет приблизительно 1 млн грн в месяц, из которых половина перенаправляется Юго-западной железной дороге за техническое обслуживание подвижного состава.