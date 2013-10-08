Аэропорт «Донецк» увеличил пассажиропоток на 7,3%

Международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева за 9 месяцев текущего года увеличил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2012 года на 7,3% - до 828,27 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, международный пассажиропоток за январь-сентябрь вырос на 17% и составил 631,212 тыс. пассажиров. В то же время внутренний пассажиропоток за указанный период сократился на 15% - до 197,058 тыс. пассажиров.

Всего за январь-сентябрь был обслужен 13 891 рейс, за пределы Украины были выполнены 58% рейсов, 42% - по территории страны.

В сентябре рост пассажиропотока также составил 7,3%. Из 107,541 тыс. пассажиров, 77% - были обслужены на международных авиалиниях. Количество рейсов в сентябре составило 1 685.

Лидерами по количеству перевезенных пассажиров стали авиакомпании МАУ, «ЮТэйр – Украина», «Роза Ветров», «Аэрофлот» и «Турецкие Авиалинии».

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» имени С.С. Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины.

Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.

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