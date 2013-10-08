В Киеве на Лукьяновке построят ТРЦ и организуют новую схему движения транспорта

В Киеве на Лукьяновке построят торгово-развлекательный центр и организуют другую схему движения транспорта.

На прошлой неделе на месте бывшего Лукьяновского трамвайного депо началось строительство ТРЦ «Лукьяновка», завершение которого ожидается в 2015 году, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента градостроения и архитектуры КГГА.

«В результате глубокого системного анализа было принято решение создать на этой территории современный городской центр, который будет полностью отвечать критериям комфортного публичного пространства. Это тот случай, когда интересы городской общины и бизнеса совпадают на 100%», - заявил заместитель директора департамента Андрей Вавриш.

В рамках реализации проекта вместе со строительством ТРЦ инвестор обязан найти компромиссное решение возможных транспортных проблем вокруг Лукьяновки.

По информации Вавриша, обсуждение варианта транспортной схемы проводилось в январе. «Тогда из шести предложенных к рассмотрению вариантов был отобран тот, который более всего решает пропускную способность прилегающих улиц. Выбранное проектное решение было согласовано и представлено на рассмотрение на градостроительном совете», - сообщил он.

В составе работ по строительству ТРЦ предусмотрены меры по изменению схемы движения транспорта. За счет территории застройщика расширят улицу Бердичевскую - с двух полос одностороннего движения до четырех в обе стороны. Трамвайные пути уберут и запретят проезд транспорта с улицы Мельникова. Для пешеходов сделают подземный переход и уберут киоски.

Справка УНИАН. Группа компаний Arricano получила разрешение на строительство ТРЦ арендной площадью 47,5 тыс. кв. м на Лукьяновке в Киеве. Она планирует приступить к его строительству уже в текущем году.

Arricano Group - инвестор и девелопер торгово-развлекательных центров на рынке недвижимости Украины. Компания ведет работу через дочерние компании - Astra Property и Western Investments с 2005 года, которые были объединены в 2010 году под брендом Arricano Group.

Arricano Group принадлежит люксембургской компании Retail Real Estate S.A. и украинской компании Dragon Ukrainian Properties and Development Plc. (DUPD), которая управляется инвестиционным банком Dragon Capital.

Компания управляет 5 торговыми центрами в Киеве (ТРК «SKY MALL», ТРК «РайON»), Кривом Роге (ТРК «Солнечная Галерея»), Запорожье (ТРК «City Mall») и Симферополе (ТРК «Южная Галерея»), общая площадь которых составляет 163 тыс. кв. м.