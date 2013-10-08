«Укртелекому» продлили лицензию на проводное радиовещание

На сегодняшнем заседании Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение о продлении срока действия лицензии на проводное радиовещание крупнейшему оператору фиксированной связи компании «Укртелеком».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Согласно решению НКРСИ, компании продлен на 5 лет срок действия лицензии на предоставление услуг по техобслуживанию и эксплуатации сетей проводного радиовещания на всей территории Украины и на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации сетей эфирного радиовещания на территории Винницкой области.

«Укртелеком» является единственной компанией в Украине, предоставляющей услуги проводного радиовещания.

По данным «Укртелекома», за последние пять лет количество абонентов проводного радиовещания уменьшилось почти вдвое – с 3,6 до 1,9 млн. При этом только за 2012 год от этой услуги отказались 400 тыс. абонентов.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), а также лидер рынка Интернет (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является СКМ - 92,79%.

Доход компании (с НДС) в 2012 году составил более 8,2 млрд грн.