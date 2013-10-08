Набсовет "Укртелекома" уволил руководство компании

Наблюдательный совет крупнейшего украинского оператора проводной связи «Укртелеком» из-за смены собственника на внеочередном собрании принял решение об увольнении всех членов правления, а также временно исполняющего обязанности главы правления Игоря Кравца. Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, уволены члены правления Наталья Агаркова, Сергей Васьковский, Людмила Прутенко и Александр Чернявский. При этом по состоянию на 7 октября 2013 года другие лица на должности членов правления назначены не были.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ (г. Донецк) 4 октября 2013 года завершила сделку по покупке национального оператора фиксированной связи «Укртелеком». Сделка завершилась куплей-продажей 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, «ЕСУ» владеет 92,79% акций «Укртелекома» (Украина).

На заседании 8 октября 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение о продлении срока действия лицензии на проводное радиовещание, а также на предоставление услуг по техобслуживанию и эксплуатации сетей проводного радиовещания на всей территории Украины сроком на 5 лет.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, который насчитывает более 9,4 млн абонентов. Кроме того, компания также является лидером рынка интернета (более 1,4 млн абонентов).

Основным акционером компании является СКМ - 92,79%.

Одновременно «Укртелеком» также является оператором связи третьего поколения, предоставляя эти услуги через компанию "ТриМоб".

По итогам прошлого года «Укртелеком» занимал третью позицию на рынке телекоммуникаций Украины с доходом более 8,2 млрд грн.