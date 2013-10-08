«Укрзализныця» отказалась вносить в билет все паспортные данные пассажира

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») отклонила предложение Департамента транспортной милиции Министерства внутренних дел вносить в железнодорожный билет все паспортные данные пассажира, в частности, фамилию, полное имя, отчество, серию и номер паспорта, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«На сегодняшний день реализация инициативы Министерства внутренних дел является невозможной из-за несогласованности с действующим законодательством Украины»,- говорится в письме «Укрзализныци» Департаменту транспортной милиции МВД Украины.

«Укрзализныця» отмечает, что в части пятой статьи 6 Закона Украины «О защите персональных данных» сказано, что обработка персональных данных осуществляется для конкретных и законных целей, определенных по согласию субъекта персональных данных, или в случаях, предусмотренных законами Украины, в порядке, установленном законодательством. Действующим законодательством Украины не установлено необходимость внесения в билет, дающий право на проезд, полного имени и отчества пассажира, серии и номера документа, удостоверяющего его личность, а также не установлено цель такой обработки. То есть на законодательном уровне не закреплены требования к фиксации персональных данных о пассажирах.

Кроме того, для реализации инициативы Департамента транспортной милиции необходимо разработать новое программное обеспечение и пройти процедуры регистрации баз персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных». Ранее «Укрзализныця» сообщала, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины, перевозчик вносит фамилию и имя пассажира по его словам при покупке проездного документа. Фиксация имени и фамилии в проездных документах без дополнительных данных не позволяет идентифицировать личность. Документ, удостоверяющий личность, пассажирам необходимо предъявлять только при посадке в поезда для проверки соответствия фамилии и имени в проездном документе данным документа. Никаких действий по фиксации данных предъявленного документа и других действий по идентификации пассажира железными дорогами Украины не проводится.

Поэтому информация, получаемая в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 6 марта 2013 №160 «О внесении изменений в порядок обслуживания граждан на железнодорожном транспорте», не формирует базу персональных данных согласно определению Закона Украины «О защите персональных данных», а Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») не владеет ими, не осуществляет их обработку и не передает третьим лицам.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») совместно с департаментом транспортной милиции Министерства внутренних дел (МВД) намерены разработать механизм по обеспечению безопасности и комфорта пассажиров.