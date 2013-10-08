Украина и Латвия будут развивать транспортный коридор между Черным и Балтийским морями

Украина и Латвия будут совместно развивать транспортный коридор между Черным и Балтийским морями в рамках проекта «Зубр», сообщила УНИАН пресс-служба вице-премьер-министра Александра Вилкула.

«Политическая поддержка Латвией евроинтеграционных стремлений Украины происходит одновременно с развитием экономических отношений между нашими государствами. Развитие Украиной и Латвией контейнерных перевозок транспортным коридором между Черным и Балтийским морями способствует повышению эффективности работы европейской транспортной системы», - цитирует пресс-служба Вилкула.

Согласно сообщению, Вилкул обсудил с послом Латвии Аргитой Даудзе вопросы двустороннего сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. В ходе встречи вице-премьер отметил, что важной составляющей этого сотрудничества является реализация совместных международных проектов, в частности, контейнерного поезда «Зубр», который курсирует по маршруту Ильичевск – Таллинн и проходит через территорию Украины, Беларуси, Латвии и Эстонии. Кроме того, стороны обсудили возможность создания координационного центра проекта «Зубр» в Украине для повышения эффективности его работы.

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В сообщении отмечается, что благодаря реализации проекта «Зубр» перевозчики могут работать по льготным тарифам, одинаковым для всех стран-участниц, и получать дополнительную скидку в размере 20% от общепринятых тарифов при экспортно-импортных перевозках. Также в рамках проекта используется упрощенная процедура таможенного и пограничного досмотра, что позволяет поездам преодолевать маршрут длиной более 2 тыс. км за 58 часов, в то время как доставка контейнеров автомобильным транспортом занимает вдвое больше времени.

Как сообщал УНИАН, Украина предложила Латвии принять участие в создании международного транспортного коридора для увеличения объемов перевозок между Балтийским и Черным морем. Министерство инфраструктуры Украины совместно с Государственной администрацией железнодорожного транспорта («Укрзализныця») намерено активизировать развитие мультимодальных перевозок (перевозок грузов разными видами транспорта в рамках одного контракта) с привлечением новых участников выполнения перевозок в направлении Черное море – Балтика, а также из Китая в Западную Европу.

Справка УНИАН. Администрации железных дорог Украины, Беларуси, Латвии и Эстонии в феврале 2012 года реализовали совместный проект по организации международного контейнерного поезда «Зубр», курсирующего по маршруту Таллинн – Рига – Минск – Одесса/Ильичевск. В состав поезда включены вагоны с универсальными и специализированными контейнерами, в том числе рефрижераторными.