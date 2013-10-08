Во Львове из-за невыплаты Госказначейства приостанавливают ремонты дорог

Во Львове из-за задержки средств Государственным казначейством районные администрации не могут своевременно закончить запланированные ремонты дорог и тротуаров.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на вторник, 8 октября, задолженность есть в каждом из шести районов Львова.

Работы во всех районах выполнены почти в полном объеме, но Государственное казначейство не проводит полные выплаты за дорожные работы, из-за чего районные администрации вынуждены приостанавливать ремонт дорожного покрытия и тротуаров.

Как сообщили в департаменте финансовой политики Львовского городского совета, по состоянию на 7 октября, Госказначейство не выполняет платежные поручения по счетам городского совета на сумму 49,111 млн. грн.

“Казначейство не выполняет платежные поручения городского совета на сумму свыше 49 млн. грн. Ситуация чрезвычайно сложная. Она сложная во всех городах Украины. В некоторых городах служащие перестали выходить на работу. У нас такого нет, все работают. Но это чрезвычайно сложный этап в жизни города. Каждая работа должна иметь свою оплату. Когда оплату нельзя сделать, работать чрезвычайно сложно. Поэтому находим нестандартные варианты, но все эти варианты должны быть четко согласованы с действующим законодательством”, - отметил городской голова Львова Андрей Садовой.

Как сообщал УНИАН, в начале октября представители органов местного самоуправления некоторых украинских городов, а также представители общественных организаций заявляли, что Государственное казначейство Украины блокирует средства территориальных громад, а это не позволяет местным властным структурам своевременно выплачивать зарплаты.