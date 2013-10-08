МАУ готова к переговорам со Swissport для разрешения корпоративного конфликта

Крупнейший авиаперевозчик «Международные авиалинии Украины» готов к переговорам с компанией Swissport в случае, если та принесет МАУ извинения за клевету и опровергнет безосновательные обвинения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

"Авиакомпания МАУ считает необходимым еще раз подчеркнуть, что, со своей стороны, в ходе данного корпоративного конфликта всегда использовала только легитимные методы защиты собственных интересов в суде и стремилась решать спорные вопросы исключительно в рамках правового поля", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе авиаперевозчика также подчеркнули, что действия МАУ всегда были последовательными, открытыми для ее партнера и дочерней компании «Свиспорт Украина» («Интеравиа»), велись с соблюдением акционерного соглашения, уставных документов, и, конечно же, – в интересах дочерней компании.

"При этом второй участник конфликта – компания Swissport – продолжает настойчивые попытки подключить к решению в судебном порядке спора между двумя субъектами хозяйственной деятельности государственные органы Украины и ЕС, которые, согласно закону, не должны вмешиваться в судопроизводство, если не являются одной из сторон по делу", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, относительно деятельности «Интеравиа», МАУ заявляет, что в ее дочерней компании налажена устойчивая и бесперебойная работа, и судебные разбирательства никак не отразятся на деятельности предприятия.

Как сообщал УНИАН, хозяйственный спор между крупнейшим авиаперевозчиком Украины авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и компанией Swissport International Ltd перешел из судебной в политическую плоскость после того, как на заседании Высшего хозяйственного суда Украины было принято решение о повторном направлении дела на рассмотрении в суд первой инстанции.

Судебный процесс между МАУ и Swissport International Ltd продолжается с июня 2012 года. Подоплекой к разбирательству стал тот факт, что в 2006 году Swissport International приобрела у «Международных авиалиний Украины» долю в компании «Интеравиа», которая в дальнейшем была переименована в компанию Swissport Ukraine. На тот момент МАУ согласилась на предложенные условия в надежде приобрести надежного партнера и в дальнейшем получать коммерческую выгоду от распределения дивидендов. Одновременно со сделкой купли-продажи МАУ был навязан на невыгодных условиях договор на три года, согласно которому авиакомпания вынуждена была оплачивать компании Swissport Ukraine услуги наземного обслуживания по цене, значительно превышавшей рыночную. Ожидания по поводу поступлений доходов от выплаты дивидендов также не оправдались. После приватизации МАУ в апреле 2011 года между МАУ и Swissport International неоднократно проводились переговоры с участием акционеров авиакомпании с целью достичь договоренности о взаимовыгодных условиях партнерства, соответствующих законам рынка. При этом все предложения МАУ были отклонены, и 6 марта 2012 года на собрании акционеров, инициированном компанией Swissport International, в нарушение условий договора между участниками, исключительно голосами представителей Swissport International, было принято решение о «размытии» доли МАУ в компании Swissport Ukraine. В качестве защитной меры авиакомпания МАУ в июне 2012 года обратилась в суд, который в результате принял решение в пользу украинского авиаперевозчика. Согласно судебному решению, принятому 27 марта 2013 года, 100% акций компании Swissport Ukraine перешли в собственность МАУ. После этого Swissport Ukraine снова была переименована в «Интеравиа».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.