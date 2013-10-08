Дороги местного значения передадут облгосадминистрациям

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования системы государственного управления автомобильными дорогами общего пользования» (регистрационный номер 2536а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом путем внесения изменений в законы «О местных государственных администрациях», «Об автомобильных дорогах», «О Совете министров Автономной Республики Крым» предлагается изменить систему управления автодорогами общего пользования, в частности, предусмотрев передачу дорог общего пользования местного значения в управление местным органам власти (Совету министров Крыма, областным и Севастопольской городской госадминистрациям) с уточнением прав, полномочий, обязанностей и ответственности органов государственного управления автомобильными дорогами общего пользования.

Главное научно-экспертное управление ВР отмечает, что изменениями в ст. 8 Закона «Об автомобильных дорогах» предлагается определить, что перечень дорог государственного значения, в том числе их участков, которые соединяются с улицами городов и других населенных пунктов и финансируются из государственного бюджета, утверждает Кабинет министров Украины один раз в три года по предложению центрального органа исполнительной власти, которая обеспечивает формирование государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами общего пользования. «Однако механизм получения и учета таких предложений в проекте не определен», - отмечает управление.

Управление ВР не поддерживает исключения из Закона «Об автомобильных дорогах» статьи 13 – «Ответственности органов государственного управления автомобильными дорогами общего пользования», поскольку отмена такой ответственности может негативно отразиться на качестве состояния автомобильных дорог.

Кроме того, предложение относительно исключения из закона этой и незначительное уточнение статьи 49 данного закона, согласно которому не только владельцы и пользователи автомобильных дорог, но и органы, которые осуществляют управление этими дорогами, виновны в нарушении данного закона, несут ответственность по закону, не позволяют должным образом оценить уровень «конкретизации. ответственности органов государственного управления автомобильными дорогами общего пользования».

В законопроекте выписаны полномочия центральных органов исполнительной власти относительно управления автомобильными дорогами общего пользования.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Кабинет министров утвердил государственную программу развития автомобильных дорог общего пользования на 2013-2018 гг. стоимостью 214,034 млрд грн.

С 1 января 2014 года предусматривается передача автомобильных дорог общего пользования местного значения из сферы управления «Укравтодора» в сферу управления Совета министров Автономной Республики Крым, областных и Севастопольской городской госадминистраций.

Согласно документу, целью программы является обеспечение эффективного функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, строительство и реконструкция 1,5 тыс. километров автомобильных дорог, проведение ремонта более 24 тыс. километров автомобильных дорог.

Также в документе отмечается, что средства госбюджета составят 133,582 млрд грн, других источников - 80,452 млрд грн, в том числе средства международных финансовых организаций - 18,092 млрд грн, кредитные средства - 42,360 млрд грн и средства инвесторов - 20 млрд грн.