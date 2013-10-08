США оставили в силе запрет на ввоз в страну смартфонов Samsung

Власти США не удовлетворили иск Samsung о снятии запрета на ввоз ряда моделей смартфонов из-за нарушения патентов Apple, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

«После тщательного рассмотрения всех аспектов вопроса, включая влияние на потребителей и конкуренцию на рынке, рекомендации компетентных органов и информацию, предоставленную заинтересованными сторонами, я решил оставить в силе запрет на импорт», — заявил назначенный Обамой торговый представитель США Майкл Фроман.

Агентство отмечает, что ранее аналогичный запрет на импорт iPhone 4S был отменен благодаря вето президента страны Барака Обамы.