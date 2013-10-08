Microsoft через полгода прекратит поддержку Windows XP

Microsoft ровно через 6 месяцев прекратит техническую поддержку операционной системы Windows XP и пакета офисных приложений Office 2003. Как сообщили в пресс-службе компании, компьютеры под управлением этой операционной системы больше не будут получать обновления, помогающие обеспечить защиту от вирусов, программ-шпионов и других угроз, передает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, для пользователей устаревшей системы перестанут быть доступны исправления, не связанные с безопасностью, любые услуги поддержки и обновления технической документации в интернете.

"На момент своего появления в 2001 году Windows XP была наиболее передовой операционной системой, но за 12 лет, прошедших с момента выпуска, она перестала отвечать актуальным потребностям пользователей и бизнеса, - пояснил президент Microsoft в России Николай Прянишников. - Переход на более современную операционную систему обеспечит гарантированную совместимость с современным оборудованием, защиту пользовательских данных от угроз, соответствие используемого программного обеспечения последним тенденциям развития рынка информационных технологий".

Эксперты Microsoft рекомендуют пользователям произвести плавный переход на более новую версию операционной системы Windows 7 или Windows 8. Крупным организациям компания предлагает подробную техническую документацию, инструменты и рекомендации экспертов, которые помогут упростить развертывание и управление операционными системами, среднему и малому бизнесу также предлагается несколько вариантов перехода.

"Операционная система Windows XP уже на три поколения отстает от новейших операционных систем Microsoft. С учетом надвигающегося прекращения расширенной поддержки многие клиенты подвергают себя риску, продолжая ее использовать, - отметил директор по консалтингу аналитической компании IDC в России и СНГ Тимур Фарукшин. - Кроме того, их ждет увеличение расходов на обеспечение продуктивной работы пользователей".