Акционеры "Укртелекома" избрали новый состав набсовета

Акционеры крупнейшего украинского оператора проводной связи «Укртелеком» на внеочередном собрании 8 октября приняли решение об изменении состава наблюдательного совета компании. Об этом говорится в сообщении компании на официальном сайте.

Согласно сообщению, на должность главы набсовета решением акционеров назначен Леонид Нетудыхата. Членами набсовета назначены: Илья Архипов - управляющий директор SCMAdvisors (UK) Limited, Катерина Лапшина - директор по развитию медийного бизнеса СКМ, Людмила Павленко - главный юрисконсультант "Юридическая фирма "Воропаев и Партнеры", а также Стюарт Пауль Рейч - глава набсовета "Астелит".

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет крупнейшего украинского оператора проводной связи «Укртелеком» из-за смены собственника на внеочередном собрании 7 октября принял решение об увольнении всех членов правления, а также временно исполняющего обязанности главы правления.

Крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ (г. Донецк) 4 октября 2013 года завершила сделку по покупке национального оператора фиксированной связи «Укртелеком». Сделка завершилась куплей-продажей 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, «ЕСУ» владеет 92,79% акций «Укртелекома» (Украина).

На заседании 8 октября 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение о продлении срока действия лицензии на проводное радиовещание, а также на предоставление услуг по техобслуживанию и эксплуатации сетей проводного радиовещания на всей территории Украины сроком на 5 лет.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, который насчитывает более 9,4 млн абонентов. Кроме того, компания также является лидером рынка интернета (более 1,4 млн абонентов).

Основным акционером компании является СКМ - 92,79%.

Одновременно «Укртелеком» также является оператором связи третьего поколения, предоставляя эти услуги через компанию "ТриМоб".

По итогам прошлого года «Укртелеком» занимал третью позицию на рынке телекоммуникаций Украины с доходом более 8,2 млрд грн.