Южная железная дорога за летние месяцы увеличила перевозку пассажиров на 4%

Южная железная дорога за июнь-август 2013 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в дальнем сообщении увеличила перевозку пассажиров на 4,1% (на 123 тыс. пассажиров) - до 3,14 млн пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

В течение трех летних месяцев на 3% увеличилась заполняемость (населенность) пассажирского подвижного состава – до 90%.

На ЮЖД также отметили общий рост пассажиропотока в донецком и южном направлениях, а также на 16% - в западном направлении, что произошло благодаря назначению дневного поезда № 163/164 Харьков - Киев «Интерсити +» и вечернего регионального поезда № 189/190 Сумы - Киев. Увеличился спрос на поезд № 111 Харьков - Львов, который круглогодично курсирует по полной схеме.

Для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями летом в составы поездов включались специализированные вагоны Южной и других железных дорог, которыми перевезено 170 пассажиров - на 5% больше, чем в прошлом.

Из-за интенсивного старения пассажирского подвижного состава железнодорожники прекратили эксплуатацию вагонов, техническое состояние которых требует капитально-восстановительного ремонта. В целом для обеспечения летних перевозок структурными подразделениями пассажирской службы Южной железной дороги было подготовлено 677 вагонов, 257 из них имели систему кондиционирования воздуха.

По состоянию на 1 сентября инвентарный парк пассажирских вагонов ЮЖД, задействованных в основных и дополнительных перевозках, составляет 805 вагонов, из которых 284, или 35,3%, уже отработали установленный срок службы.

Справка УНИАН. ЮЖД - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.