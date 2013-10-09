Apple 22 октября может представить новый iPad

Американская компания Apple 22 октября проведет пресс-конференцию, на которой планирует представить ряд новинок. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на интернет-портал "AllThingsD", который специализирующий на новостях из мира высоких технологий.

По данным интернет-ресурса, калифорнийская компания готовится обновить свою линейку планшетных компьютеров. В частности, будет представлен iPad пятого поколения, который, как сообщается, будет тоньше и легче предшественника, а также получит новый процессор А7 с 64-битной архитектурой и улучшенную камеру. Компактный iPad Mini второго поколения также выйдет с новейшим процессором от "Эппл" и Retina-дисплеем (экран с высокой плотностью пикселей).

Как отмечает "AllThingsD", пока неизвестно, будет ли в новых планшетах применяться технология сканирования отпечатков пальцев, которая недавно была представлена в новом смартфоне iPhone 5S.

Помимо планшетов, на пресс-конференции, вероятно, будет также уделено внимание последней версии мощного настольного компьютера Mac Pro и обновленной операционной системе OS X Mavericks.