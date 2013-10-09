Одесская железная дорога недополучила 21,5 млн грн за перевозку льготников

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-августе 2013 года недополучила 21,5 млн грн за перевозку пассажиров льготных категорий.

«Расходы ОЖД на перевозку пассажиров льготных категорий за указанный период составляют 34,5 млн грн, а сумма полученной компенсации за льготные перевозки за 8 месяцев составила лишь 13 млн грн, то есть 37,6%», - сказано в сообщении пресс-службы ОЖД.

Также сообщается, что в течении 8 месяцев этого года Одесская железная дорога перевезла более 3,2 млн пассажиров льготных категорий, среди которых больше всего студентов (785 тыс.), детей до 14 лет (437 тыс.), детей-сирот (10,1 тыс.) и людей с ограниченными физическими возможностями (7,8 тыс.).

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-августе текущего года недополучила 154 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий.

Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Справка УНИАН. ОЖД проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.