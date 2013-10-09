Донецкая железная дорога сократила погрузку грузовых вагонов в 2,2 раза

Донецкая железная дорога (ДЖД) за 9 месяцев текущего года сократила погрузку грузовых вагонов в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по вине промышленных предприятий, сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

«Сегодня подвижной состав простаивает на подъездных путях клиентов в 4-8 раз дольше, чем предусмотрено нормативами при погрузке-выгрузке. Некоторые предприятия держат вагон до четырех суток», - сказано в сообщении.

Практически все предприятия горно-металлургического комплекса не выполняют технологические нормы на грузовые операции, установленные едиными технологическими процессами работы подъездных путей и станций примыкания.

Основные предприятия, превышающие расчетные нормы нахождения вагонов на подъездных путях под выгрузкой за указанный период: «Азовсталь» - 62, 9 тыс. вагонов (в среднем в сутки 230 вагонов), металлургический комбинат им. Ильича - 127,1 тыс. вагонов (466 вагонов в день), «Авдеевский коксохимзавод» - 67,7 тыс. вагонов (248 вагонов в день), «Алчевский металлургический комбинат» - 94,4 тыс. вагонов (346 вагонов в день) и другие.

«Сумма оплаты за использование грузового вагона как «состава на колесах» очень низкая и ни в коей мере не возмещает потерь, которые несет Донецкая железная дорога, не используя подвижной состав в перевозке грузов», - отмечает пресс-служба ДЖД.

Как результат, из-за нерационального использования подвижного состава смежниками железная дорога недополучает десятки миллионов гривен, что в конце концов уменьшает перечисления в бюджеты разных уровней.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога недополучила 298 млн грн за грузоперевозки от государственного предприятия «Уголь Украины».

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль проходит через территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины). ДЖД перевозит около 38% грузов от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.