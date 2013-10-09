ВР ратифицировала правила перевозки грузов между портами Украины и Турции

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О ратификации Правил перевозки грузов в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении между портами Украины и портами Турецкой Республики, которые имеют железнодорожное сообщение, между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 312 из 399 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Правила были подписаны 13 сентября 2012 года в г. Киеве.

В Правилах отмечается, что компетентными органами Сторон являются Министерство инфраструктуры Украины с украинской стороны и Министерство транспорта, морского сообщения и связи Турецкой Республики с турецкой стороны. Эти Правила перевозки грузов являются обязательными для железных дорог, портов, паромных комплексов, владельцев судов, а также грузоотправителей и грузополучателей.

Правила устанавливают порядок и условия перевозки экспортных, импортных и транзитных грузов, которые перевозятся вагонами на всем пути следования в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении между портами Украины и Турецкой Республики, которые имеют железнодорожное сообщение, регулируют обязанности и взаимные отношения между железными дорогами Украины и Турецкой Республики, паромными комплексами, судовладельцами, отправителями и получателями при выполнении договора перевозки грузов в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении через порты Украины и Турецкой Республики, которые имеют железнодорожное сообщение, и устанавливают принципы проведения расчетов за грузовые перевозки.

В Правилах предусмотрено, что компетентные органы информируют железные дороги о судовладельцах, как с украинской, так и с турецкой стороны, которые осуществляют железнодорожно-паромные перевозки между портами Украины и Турецкой Республики, которые имеют железнодорожное сообщение, с указанием необходимых почтовых и банковских реквизитов, а также сообщают, в каких портах осуществляется перегрузка груза или перестановка вагонов с тележек колеи 1520 мм на тележки колеи 1435 мм. Перевозка на морской части пути в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении выполняется украинскими и турецкими судовладельцами.

Также предусмотрено, что суда, которые подаются под загрузку вагонов с опасными грузами или неочищенных вагонов из-под опасных грузов, должны иметь Свидетельство о соответствии требованиям Конвенции СОЛАС 74.

Правилами предусмотрено, что к перевозкам в грузовом железнодорожно-паромном сообщении допускаются контейнеры, которые отвечают стандартам Международной организации по стандартизации (ISO), обеспечены маркировочными кодами, зарегистрированными Международным бюро по контейнерам (БИК) и табличками Международной Конвенции о безопасных контейнерах (КБК) и Таможенной Конвенции, касаеющейся контейнеров, 1972 году (КТК).

В Правилах отмечается, что для согласования перевозки грузов в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении отправитель обязан не позже чем за 15 (пятнадцать) суток до предъявления груза к перевозке предоставить станции отправления заявку на перевозку с указанием данных о наименовании груза, виде отправления, количестве отправлений и их массе нетто, станции назначения, а для транзитных перевозок – экспедиторов по территории транзитных государств.

В Правилах определены грузы, которые не принимаются к перевозке, в частности, груз, перевозка которого запрещена как минимум в одной стране на всем пути, груз, который составляет монополию почтового ведомства как минимум в одной из стран на всем пути перевозки, мелкие отправления, перевозки покойников.