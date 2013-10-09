Британский инвестфонд приобретает одну из крупнейших IT-компаний Украины

Частный инвестиционный фонд Apax Partners (Лондон, Великобритания) покупает аутсорсинговую IT-компанию GlobalLogic (г. Маклин, США), которая представлена в Украине самым крупным подразделением «ГлобалЛоджик Украина», говорится на официальном сайте компании.

«Решение о привлечении Apax Partners в качестве инвестора основано на продолжении роста доли компании на рынке. Это позволит нам значительно увеличить глобальный охват клиентов на ключевых рынках. Apax Partners является идеальным партнером, чтобы помочь нам в этом», - приводятся в сообщении слова генерального директора GlobalLogic Шашанка Саманта.

Согласно сообщению, компания ODSA Topco Limited, входящая в состав Apax Partners, станет новым владельцем GlobalLogic. Стороны намерены завершить сделку до конца 2013 года.

При этом условия сделки не разглашаются. Вместе с тем, по данным компании, финансовыми партнерами сделки станут банки Royal Bank of Canada и Credit Suisse.

Справка УНИАН. GlobalLogic - международная компания, основанная в 2000 году, один из мировых лидеров в сфере исследований и разработки программных продуктов. Имеет 19 подразделений в девяти странах на трех континентах. Штаб-квартира находится в городе Маклин, штат Вирджиния, США. В числе инвесторов компании - ведущие венчурные фонды: Sequoia Capital, NEA, New Atlantic Ventures и Goldman Sachs. В компании работает более 6,6 тыс. инженеров-разработчиков по всему миру, из них более трети работает в Украине.

GlobalLogic Ukraine - подразделение компании, представленное на украинском IT-рынке. По количеству персонала занимает четвертое место в Украине среди аутсорсинговых компаний.

Apax Partners – один из ведущих мировых инвестиционных фондов. Стоимостью активов, находящихся в управлении фонда, составляет около 40 млрд долларов.