В Киеве общественный транспорт будет курсировать по графику

Власти Киева намерены обеспечить курсирование подвижного состава общественного транспорта по графику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, вопрос состояния общественного транспорта в столице обсуждался на заседании Общественного совета при КГГА 8 октября.

Докладывая членам консультативно-совещательного органа, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Михаил Костюк отметил, что 1/3 замечаний и предложений по работе коммунального транспорта, которые поступают от граждан в запросах, будут учтены в дальнейших шагах и действиях власти.

Костюк отметил, что за последние годы достаточно много было сделано в части обновления подвижного состава всех видов транспорта Киева.

“Впрочем, городской транспорт требует дальнейшего совершенствования, в частности, необходимо переходить на его графиковость. В наших реалиях возникает вопрос влияния заторов на работу общественного транспорта, взаимодействия на дороге с другими участниками дорожного движения. В контексте этого возникает проблематика контроля над трафиком, который при имеющейся системе управления транспортом фактически остается нерегулируемым и стихийным. Таким образом, весь коммунальный транспорт остается заложником непрогнозируемого трафика в городе», – подчеркнул Костюк.

По его словам, одной из приоритетных задач власти является формирование здоровой, технологически и инженерно совершенной транспортной схемы.

«За этой простой формулировкой лежит огромная работа по сбору информации об имеющемся состоянии дорожной сети и трафика, а в дальнейшем – создание единого диспетчерского центра управления с возможностью отслеживать в режиме онлайн движение транспорта и, при необходимости, координировать дорожный трафик», – добавил Костюк.

Также во время заседания Общественного совета стороны договорились, в частности, о создании совместной комиссии по защите интересов и наработки мероприятий, направленных на облегчение передвижения по городу людей с особыми потребностями.