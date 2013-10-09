«Борисполь» за 9 месяцев сократил пассажиропоток на 11%

Крупнейший в Украине Международный аэропорт «Борисполь» в январе-сентябре 2013 года сократил пассажиропоток на 10,65% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,986 млн человек, говорится в сообщении аэропорта, размещенном на корпоративном сайте.

Согласно сообщению, в сентябре т.г. аэропорт обслужил 872,3 тыс. пассажиров.

За 9 месяцев 2013 года в «Борисполе» осуществлено 60,256 тыс. вылетов самолетов, обслужено 19,29 тыс. тонн грузов и 4,517 тыс. тонн почты.

Вместе с тем, в сентябре «Борисполь» принял и отправил 7,97 тыс. рейсов, объем обработанной корреспонденции составил 501 тонн, а общий тоннаж обработанных грузов - 2,012 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Борисполь» в январе-августе 2013 года сократил пассажиропоток на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,114 млн человек.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года, в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

В июле Кабинет министров Украины утвердил финансовый план «Борисполя» на 2013 год с прибылью в размере 84 млн грн. Вместе с тем, по итогам первого полугодия аэропорт получил чистый убыток в размере 7 млн грн, тогда как аналогичный период 2012 года аэропорт закончил с 270,5 млн грн чистой прибыли.