Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году трудоустроила более 2,1 тыс. молодых специалистов, из которых 1300 человек - выпускники высших учебных заведений и 600 - профессионально - технических училищ, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, железные дороги Украины заключили соглашения с вузами железнодорожного профиля о подготовке и сопровождении на последнем курсе студентов, которые в рамках этого проекта будут иметь возможность работать на предприятиях железнодорожного транспорта Украины. В рамках проекта уже трудоустроено 59 выпускников высших учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации.

«В прошлом году из числа студентов было отобрано 60 человек, обучавшихся на выпускных курсах высших учебных заведений. С этими студентами железные дороги подписали договоры о подготовке, которые, в том числе, гарантировали трудоустройство», - цитирует пресс-служба начальника главного управления кадровой и социальной политики «Укрзализныци» Михаила Головацкого.

Согласно заключенным двусторонним соглашениям, студенты - участники программы получали дополнительные стипендии и проходили профессиональное обучение по специально разработанной программе.

Для быстрой адаптации молодых кадров на производстве участники проекта проходили преддипломную практику на местах будущего трудоустройства.

Кроме того, по окончании обучения выпускникам в стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, включено время учебы в вузе со дня заключения двустороннего соглашения. Также все участникам программы могут на специальных условиях участвовать в программе по обеспечению жильем работников железнодорожного транспорта.

Учитывая успешную апробацию проекта, руководство «Укрзализныци» приняло решение продолжить его и в дальнейшем. В этом году в данном проекте участвовали 90 человек - по 15 с каждой железной дороги. Таким образом, в 2014 году «Укрзализныця» возьмет на работу 90 лучших выпускников профильных вузов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» совместно с советом Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины пролонгировала отраслевое соглашение на 2014-2015 годы, сохранив корпоративный пакет льгот и социальных гарантий для железнодорожников.

В январе-марте текущего года около 6 тыс. специалистов железных дорог повысили свою квалификацию.