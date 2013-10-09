Участниками программы «Интерсити-бонус» за неделю стали более тысячи человек

Скоростные поезда «Интерсити+» в течение первой недели октября текущего года перевезли более 1 тыс. пассажиров, которые воспользовались бонусной программой «Интерсити-бонус».

Как напоминает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), пассажиры 1-го класса скоростных поездов «Интерсити+» с 1 октября текущего года смогут экономить на поездках, пользуясь новой бонусной программой. Пассажиры, покупающие билеты за полную стоимость в вагоне 1-го класса скоростного поезда «Интерсити+», курсирующего в любом направлении, смогут накапливать количество поездок и бонусные баллы. При достаточном количестве бонусных баллов пассажир сможет обменять их на скидку при покупке следующего билета. Таким образом, чем больше пассажир путешествует, тем меньше он будет платить.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года. УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. Сейчас УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.