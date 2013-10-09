«Укрзализныця» с начала года отремонтировала 85 переездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в текущем году провела капитальный ремонт 85 железнодорожных переездов с целью обеспечения безопасности движения на железных дорогах Украины, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Укрзализныця» прилагает все усилия, чтобы пешеходы и владельцы автотранспорта могли безопасно пересекать железнодорожные пути. Только в 2013 году капитальным ремонтом охвачено 85 переездов. Все работы железнодорожники выполнили за свой счет», - цитирует пресс-служба первого заместителя Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Алексея Винничука.

В сообщении ведомства отмечается, что за последние три года железные дороги Украины проводят комплексные работы по обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах, что способствует уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий, и количества погибших и травмированных.

По словам Винничука, с начала 2013 года в каждом из 65 ДТП оборудование переезда было исправным, вина за нарушение правил движения лежит на водителях автотранспортных средств на железнодорожных переездах и путях вне их. При этом в 59 случаях транспорт был сбит поездом, в шести - машина въехала в сторону поезда.

Отмечается, что статистика ДТП на пересечениях дорог и путей имеет тенденцию к уменьшению в течение последних лет. Так, в 2008 году в 123 ДТП погибли 37 человек, 45 - травмированы. В 2011 году в 66 трагических случаях на переездах погибли 13 человек, а травмирован 21 человек. В 2012 году в 78 ДТП погибли 10 человек, а 34 травмированы.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-августе 2013 года сократилось количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях и переездах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6% - до 53 случаев.

Справка УНИАН. В Украине 5422 железнодорожных переезда. В частности, оборудованных автоматической переездной сигнализацией - 4168, переездов с дежурным - 1497, переездов с дежурным, которые также оборудованы автоматической переездной сигнализацией, - 1468.