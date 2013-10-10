Украина и Турция работают над рядом перспективных проектов

Анкара. Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина и Турция работают над рядом совместных перспективных проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 9 октября в Анкаре после завершения Третьего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, которая является ключевым механизмом украинско-турецкого взаимодействия. В частности, по словам Януковича, очень важными вопросами, которые сейчас разрабатываются сторонами, является развитие Юго-Северного транспортного коридора.

"Это проекты "Викинг" и "Зубр", - сказал Президент Украины.

Также, по его словам, на заседании Стратегическое совета стороны рассмотрели целый ряд энергетических проектов. «И в ближайшее время мы начнем действия по их реализации", - добавил он.

Кроме того, отметил Янукович, стороны расширяют сотрудничество в вопросах совместной добычи газа на шельфе Черного моря.

Янукович подчеркнул также важность значительного расширения и межрегионального сотрудничества. Как пример он привел взаимодействие между АР Крым с регионами Турции, добавив в этом контексте, что большие перспективы имеет Одесский и другие регионы Украины.

Как сообщал УНИАН, по мнению министра инфраструктуры Украины Владимира Козака, сейчас возможности действующей железнодорожно-паромной переправы и паромных линий между Украиной и Турцией не используются в полной мере. Таким образом, страны имеют значительный потенциал для увеличения объемов комбинированных и контейнерных перевозок. Решить эти вопросы поможет присоединения турецкой железной дороги в реализации проектов поездов «Викинг» и «Зубр», а также участие Турции в создании нового международного транспортного коридора между Балтийским и Черным морем.

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Министерство инфраструктуры Украины совместно с Государственной администрацией железнодорожного транспорта («Укрзализныцей») намерено активизировать развитие мультимодальных перевозок (перевозок грузов разными видами транспорта в рамках одного контракта) с привлечением новых участников выполнения перевозок в направлении Черное море – Балтика, а также из Китая в Западную Европу.

Справка УНИАН. В экспериментальном режиме железнодорожно-паромное сообщение между Украиной и Турцией действует с 2004 года через порты Ильичевск-Дериндже.