Строительство нового Бескидского тоннеля продолжится до 2016 года

Львовская железная дорога (ЛЖД) продолжит основные строительные работы нового двухпутного Бескидского тоннеля в Карпатах (на перегоне Бескид — Скотарское) до 2016 года, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»).

«Строительство нового Бескидского тоннеля - один из основных стратегических проектов инфраструктурного строительства, определенный Национальным планом действий на 2013 год (реализация проектов общегосударственного значения по развитию транспортной инфраструктуры Украины) по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство»), - сказано в сообщении.

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Строительные работы в этом году будет выполнять строительная ассоциация «Интербудмонтаж Украины», выбранная путем международного тендера.

Подготовительные работы, которые с 2009 года ЛЖД осуществляла свой счет, уже завершаются.

Первый и самый сложный этап строительства этого стратегического для Украины объекта - проходка, то есть выемка горной породы для создания искусственной пустоты. Эта стадия строительства самая продолжительная - проходка Бескидского тоннеля завершится в 2015 году, а все строительство - в 2016-м.

Проходка тоннеля начнется после получения разрешительной документации на начало строительных работ в горной местности.

Для строительства тоннеля, который будет находиться рядом с существующим одноколейным, будет использовано более 81 тыс. куб. метров бетона и более 7 тыс. тонн арматуры. Строительные материалы будут поставлять украинские производители.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы. Полное финансовое обеспечение на подготовительные работы предоставила ЛЖД, которая использовала не только собственные средства, но привлекала кредитные ресурсы от Европейского банка реконструкции и развития в сумме 40 млн долл., сообщила пресс-служба дороги.

После выполнения основных строительных работ компанией «Интербудмонтаж Украина» работники Львовской железной дороги будут прокладывать пути, сети связи, а также электрифицируют участок. Новый тоннель будет оборудован современными приборами рабочего и аварийного освещения, вентиляцией, видеонаблюдением, контрольными датчиками определения уровня вредных газов, а также постоянным мониторингом внутреннего состояния, средствами пожарной безопасности и системой антикоррозионной защиты.

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках развития транспортного сообщения со Словакией намерена активизировать строительство двухпутного Бескидского тоннеля, в результате чего по нему сможет двигаться вдвое больше поездов с более высокой скоростью. Строительство нового тоннеля планировалось завершить в 2015 году.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель - второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина-Россия.

Новый Бескидский тоннель протяженностью 1822 метра планируется построить рядом с существующим уже 125 лет одноколейным, который находится в аварийном состоянии. Строительство нового тоннеля планировалось завершить в 2015 году.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства Бескидского тоннеля.