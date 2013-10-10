Российский "Аэрофлот" запускает лоукост-авиакомпанию

Российский "Аэрофлот" зарегистрировал в качестве юридического лица свою компанию-лоукостер, которую назвали "Добролет". Лоукостер зарегистрирован в форме ООО, "Аэрофлоту" принадлежит 100% его акций, сообщают Вести.ru.

Маршрутная сеть "Добролета" может включать Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Самару и Екатеринбург. В 2016 г. сеть увеличится до 26 направлений. Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил ранее, что лоукостер получит восемь новых самолетов Boeing-737 или Airbus-320.

По словам Савельева, лоукостер станет "жестким продуктом", кресла в самолетах будут "как в электричке". Билеты на рейсы пассажиры смогут заказать только через интернет.

Предполагают, что стоимость перелета снизят приблизительно на 40% по сравнению с расценками обычных авиакомпаний.

Конкурс на разработку фирменного стиля лоукостера выиграла Landor Associates, которая ранее делала ребрендинг "Сибири". За работу компания попросила 30 млн руб.

Акционерное общество "Добролет" (Российское общество добровольного воздушного флота), учрежденное в 1923 г., является родоначальником "Аэрофлота". АО прекратило существование в 1930 году.